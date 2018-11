Agredeixen tres passatgers al metro de Barcelona la matinada de dissabte

TMB denunciarà les agressions a tres passatgers la matinada de dissabte a l'L4 del metro per tal que els autors siguin "identificats" i "jutjats". Segons ha explicat l'empresa, al voltant de les quatre de la matinada, 34 grafiters han accionat el fre d'emergència d'un tren de la línia 4 del metro, que es trobava aturat a l'estació de Maragall, per fer-hi pintades.Alguns passatgers s'han queixat i una dona embarassada i dues persones més han estat "agredits" pels grafiters, segons ha apuntat TMB. La primera víctima ha estat ruixada amb pintura d'esprai a la cara i les altres dues han estat sacsejades i colpejades a la cara. Cap d'elles no presenta lesions importants i també prendran accions legals contra els autors de les agressions.Com a conseqüència d'aquests fets, el servei de metro de la línia 4 ha estat interromput durant alguns minuts i el tren ha estat pintat pels dos costats, cosa que ha fet que s'hagi hagut de retirar del servei.

