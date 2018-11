Rivera exigeix a Pedro Sánchez que no se salti la justícia amb «un indult del segle XIX»

El president de Ciutadans (Cs), Albert Rivera, ha demanat al president del govern espanyol, Pedro Sánchez, que no se salti la justícia amb un "indult del segle XIX". En un míting a Altsasu (Navarra), on ha estat xiulat i escridassat, Rivera ha criticat durament que Sánchez no respongués dimecres al Congrés si indultaria als que "volen trencar Espanya" i ha condemnat les declaracions de la vicepresidenta Carmen Calvo, que divendres va dir que l'indult era "una figura constitucional". A més, ha recordat a Sánchez que l'Advocacia de l'Estat "no és de Torra, ni de Puigdemont, ni de Rufián" i li ha reclamat que "no la posi al servei dels que volen trencar Espanya". Durant l'acte, Rivera ha anunciat que el 25 de novembre la plataforma Espanya Ciutadana farà un gran acte sota el lema 'Sí a la justícia, no als indults', que ha qualificat d'"immorals".Aquest diumenge al migdia s'han viscut moments de tensió a Altsasu, on Cs ha organitzat un acte en defensa de la Guàrdia Civil amb la presència del PP i Vox. El míting ha comptat amb l'assistència de la presidenta del PP a Navarra, Ana Beltrán; el portaveu del PP al Senat Ignacio Cosidio i del president de VOX, Santiago Abascal. De fet, a pocs metres d'on s'ha celebrat l'acte s'han concentrat centenars de persones per mostrar el seu rebuig i han intentat boicotejar l'acte amb crits, xiulets i algun petard.Durant el seu discurs, el líder de Cs, Albert Rivera, ha titllat d'irresponsable la decisió de l'Advocacia de l'Estat d'acusar els líders independentistes per sedició i malversació i no per rebel·lió i ha acusat Pedro Sánchez d'haver pressionat perquè fos així. Segons Rivera, "l'Advocacia de l'Estat" ha "fet el contrari del que havia de fer" per "pressions i modificacions del govern de torn", cosa que ja qualificat "d'intolerable en democràcia". "L'Advocacia de l'Estat, senyor Sánchez, no és seva ni de Torra, ni de Puigdemont, ni de Rufián", ha reblat.En referència a l'agressió que van patir dos guàrdies civils, Rivera ha assegurat que "no podem deixar d'escandalitzar-nos davant d'escàndols, si ho fem, l'escàndol passa cada dia". "El dia que permetem que a Altsasu, a Vic, al Parlament, que en qualsevol racó d'Espanya, violin els drets de la majoria amb indiferència estarà en perill la nostra constitució", ha assegurat. A més, ha comparat l'agressió als guàrdies civils amb la vulneració de drets dels afroamericans als Estats Units."Quan agredeixen un Guàrdia Civil, estan agredint a la Constitució. Quan agredeixen a un funcionari de l'Estat, estan intentant liquidar l'Estat", ha assegurat el líder de Ciutadans.

