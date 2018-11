El PDECat confirma que mantindrà els seus escons al Congrés

La vicepresidenta del PDECat, Míriam Nogueras, ha explicat en una entrevista a El Suplement que la seva formació no retirarà els seus diputats del Congrés del Diputats com a resposta a les peticions de penes de la Fiscalia i l'Advocacia de l'Estat en el procés contra els líders independentistes.Nogueras ha detallat que continuaran amb els escons i que decidiran l'estratègia aquesta setmana amb el president de la Generalitat, Quim Torra. La vicepresidenta del PDECat ha argumentat que no volen perdre un altaveu de defensa de les posicions de l'independentisme.Preguntada per la possibilitat que els populars puguin tornar a governar, ha assegurat que "el PSOE i el PSC són més venjatius que el PP", ja que en el judici pel procés l'Advocacia de l'Estat els va acusar de malversació quan governava Mariano Rajoy i ara, sota el mandat del PSOE, ha afegit sedició.La diputada del PDECat ha assegurat que "governi el PP o el PSOE, aquesta farsa la governen tots, amb un llenguatge més bonic o menys, amb més o menys agressivitat", i ha reiterat que la situació actual és la mateixa que quan governaven els populars. Davant d'això, la diputada del PDeCAT ha considerat "que han de deixar clar que l'estat espanyol, sigui el PP o el PSOE, ha sobrepassat totes les línies vermelles" i ha subratllat que no són al Congrés per "facilitar governs indignes".

