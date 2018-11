A presó el conductor d'un camió que transportava més de 2.000 quilos de marihuana i haixix

Interceptem a Roda de Berà un camió que transportava 2.025 quilos de marihuana i haixix amagats als mobles que transportava. El conductor ha ingressat a presó https://t.co/3XTeiYiJ0f pic.twitter.com/pRMrwRPPzC — Mossos (@mossos) 4 de novembre de 2018

Un home de 50 anys ha ingressat a presó per transportar 2.025 quilos de marihuana i haixix en un camió. El conductor va ser interceptat el 20 d'octubre en una àrea de descans de Roda de Berà (Tarragonès). Agents els Mossos d'Esquadra el van traslladar a la comissaria de Tarragona, el van escorcollar i comprovar que transportava 1.795 kg d'haixix i 230 de marihuana amagats als mobles que carregava.El destí del camió era la ciutat alemanya d'Hamburg. El conductor, amb antecedents de tràfic de drogues a Itàlia, va passar a disposició judicial al Jutjat d'Instrucció de Tarragona, que n'ha decretat l'ingrés a presó provisional. L'operació forma part d'una investigació oberta contra un grup criminal dedicat a robatoris violents, entre d'altres a traficants, i no es descarten més detencions.La investigació va començar per un robatori violent a Barcelona, en el qual dues persones van assaltar una altra a l'interior d'un pàrquing. Durant la investigació, els Mossos d'Esquadra van determinar que els dos atacants, que també han estat detinguts i un d'ells es troba en presó provisional, formen part d'un grup criminal dedicat als robatoris violents, entre d'altres a traficants.En aquest moment, els agents d'investigació van tenir accés a una informació segons la qual estava previst un transport amb un camió pel sud de Catalunya d'una gran quantitat de drogues amb destí al centre d'Europa. Segons aquesta informació, hi havia la possibilitat que el camió fos assaltat a França pel grup criminal un cop hagués passat la frontera.

