El «no» s'imposa en el referèndum d'independència de Nova Caledònia

Enhorabona a Nova Caledònia i al poble kanak per haver exercit el dret d’autodeterminació i a França, com estat de la Unió Europea, per haver donat una solució política a un conflicte polític. Votar és sempre la solució democràtica quan hi ha reivindicacions col·lectives. https://t.co/qblwCYisTh — Quim Torra i Pla (@QuimTorraiPla) 4 de novembre de 2018

El "no" a la independència de França s'ha imposat amb un 56,8% en el referèndum celebrat aquest diumenge a Nova Caledònia. El "sí" ha obtingut un 43,2% amb el 95% del vot escrutat. La participació ha estat molt alta, amb un 79,8%. La decisió dels ciutadans d'aquest territori de l'estat francès no és definitiva i es preveu que se celebrin dos referèndum més sobre la qüestió abans del 2022.La votació s'ha fet en un referèndum pactat amb França. La possibilitat de celebrar una votació vinculant sobre la independència es va incloure en els acords de Noumea -la capital de Nova Caledònia- signats l'any 1998. S'ha comptat amb un desplegament d'observadors internacionals i uns 250 delegats en els centres electorals. El cens ha estat de 175.000 persones, que han pogut decidir el futur d'un territori que pertany a França des de l'any 1853.El president Quim Torra ha felicitat els ciutadans de Nova Caledònia per haver exercit el seu dret a l'autodeterminació, i també a l'estat francès, per haver permès un referèndum i "haver donat una solució política a un conflicte polític". "Votar és sempre la solució democràtica quan hi ha reivindicacions col·lectives", ha dit Torra.

