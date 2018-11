VÍDEO La policia s'endú un periodista ultra que provocava els manifestants antifeixistes d’Altsasu

La Policía Foral llevándose detenido a Cake Minuesa (@cakealatake) que llevaba desde el principio alborotando y provocando para conseguir imágenes de violencia en Altsasu pic.twitter.com/Kg6riHqliE — Ni Estado ni moneda (@Reflex_volucion) 4 de novembre de 2018

VÍDEO Tensió a la manifestació dels @CDRCatOficial per un periodista de 13tv i Intereconomia https://t.co/9y0Zbq65mZ pic.twitter.com/M465sc8ZjE — NacióDigital (@naciodigital) 1 d’octubre de 2018

La Policia Foral s'ha endut el periodista ultra Cake Minuesa durant l'acte de la plataforma Espanya Ciutadana d'aquest diumenge al matí a Altsasu (Navarra). Segons mitjans locals, el periodista ha estat provocant els manifestants antifeixistes per aconseguir imatges de violència en l'acte on ha intervingut el líder de Ciutadans, Albert Rivera.Cake Minuesa ja va ser notícia el passat 1 d'octubre, durant els actes d'homenatge per l'aniversari del referèndum. Es va encarar amb l'escorta de Quim Torra i va intentar provocar els manifestants dels CDR durant la manifestació de la tarda a Barcelona. Finalment, els Mossos el van treure escortat mentre responia els crits dels manifestants amb actitud desafiant.

(Mostra el teu compromís amb el model de periodisme independent, honest i de país de NacióDigital, i fes-te subscriptor per només 5,90€ al mes. Fes clic aquí per conèixer tots els avantatges i beneficis. Apunta’t a la comunitat de NacióDigital, perquè la informació de qualitat té un valor.)