El País Valencià participa amb expositor propi a la World Travel Market de Londres

Ximo Puig en l'edició de l'any passat del World Travel Market Foto: Generalitat Valenciana

El País Valencià participarà en la World Travel Market (WTM) de Londres per primera vegada amb expositor propi, diferenciat del de l'estat espanyol, tal com ha informat el Diari La Veu. La fira de turisme se celebrarà des d'aquest dilluns dia 5 de novembre fins al dia 7. L'esdeveniment és, juntament amb la ITB de Berlín i Fitur a Madrid, un dels aparadors turístics més importants del món.La Generalitat assisteix a la cita amb l'objectiu de generar negoci, facilitar el contacte amb professionals britànics i reactivar l'arribada de viatgers d'aquest mercat, el principal emissor internacional per a la nostra destinació.En concret, per a aquesta edició, l'expositor del País Valencià compta amb una extensió de 287 metres quadrats, un 45% més de superfície que en l'edició anterior, en la qual es comptava amb 210 metres quadrats dins de l'estand de Turespaña.El secretari autonòmic de Turisme, Francesc Colomer, ha ressaltat que l'objectiu de la participació "és incrementar la desestacionalització i augmentar la diversificació de la demanda britànica cap a nous productes turístics, com ara el turisme cultural i urbà, el turisme actiu, l'esportiu, el turisme gastronòmic o el nàutic, entre d'altres"."Per això, enguany hem optat per assistir amb el nostre propi estand, en el qual comptarem amb la presència per primera vegada d'un espai destinat a diversos productes turístics com ara el turisme cultural, esportiu, actiu, de naturalesa, de festivals o gastronòmic, per a reforçar la promoció per productes en el principal mercat emissor internacional cap a la Comunitat", ha explicat Colomer.Així mateix, l'expositor valencià comptarà amb un espai on es realitzaran degustacions gastronòmiques i enològiques per a ús dels professionals del sector. Colomer ha assenyalat que altra de les novetats és que es duran a terme dins de l'estand presentacions i xarrades a professionals i mitjans assistents a la fira, amb l'objectiu de reforçar la idea de la diversitat de l'oferta turística valenciana en el mercat britànic i, a més, incrementar les possibilitats per a les empreses i entitats assistents, "reforçant així el caràcter professional i de servei públic de l'espai de la Comunitat".A l'estand del País Valencià participaran un total de 50 expositors on destaquen les sis marques turístiques: Alicante City Tourist Board, Visit Benidorm, Castellón Spain, Costablanca, Valencia Provence i Valencia Tourism. Assisteixen també els ajuntaments d'Oriola, Orpesa, el Campello, Guardamar i Gandia, i també Visit Altea i Visit Elche, institucions com l'Aeroport de Castelló i diverses empreses turístiques.

