Una iniciativa recapta fons per finançar tatuatges de mugrons a dones sense pits

La iniciativa Mugronets Market recaptarà fons per quart any consecutiu per finançar tatuatges que simulen mugrons i l'aurèola per a dones mastectomitzades després d'un càncer de mama i sense recursos, amb la finalitat que puguin acabar el procés de reconstrucció del pit.L'objectiu de la iniciativa és ajudar aquestes dones a acabar el procés després d'haver patit càncer i una mastectomia, ja que la Seguretat Social no finança aquest tatuatge i cada un costa uns 300 euros, ha detallat una de les seves impulsores, Yolanda Fuster.L'entitat considera que aquest és un pas important per acabar el procés, tant mental com estètic, motiu pel qual organitza un mercat solidari, que recaptarà fons per finançar aquests tatuatges.El mercat es farà el pròxim dissabte 10 de novembre a l'Espai Jove la Fontana i després l'entitat distribuirà als hospitals catalans fulletons i cartells perquè afectats la coneguin, pel que mantenen contacte també amb assistents socials dels centres hospitalaris, ha explicat Fuster.Ella va sofrir càncer de mama i va comprovar l'existència de diverses manques durant el seu tractament i procés, entre elles el fet que pràcticament cap hospital públic inclogui el "tatoo-mugró" en la reconstrucció, per la qual cosa falta la "cirereta del pastís" i el pit queda incomplet.Conservar el mugró és inviable en moltes mastectomies per càncer de mama, i tatuar-lo després de la reconstrucció contribueix a "tancar el cercle" i a fer el pit complet, mitjançant tècniques de tatuatge o micropigmentació que aconsegueixen una aparença de volum jugant amb colors per crear llums i ombres.

