Junqueras: «El judici i la sentència pesaran com una llosa en la història d'Espanya»

Junqueras, aclamat pels manifestants Foto: Adrià Costa

El president d'ERC, Oriol Junqueras, ha assegurat que "el judici i la sentència pesaran com una llosa en la història d'Espanya". "Qualsevol sentència que no sigui l'absolució serà una sentència injusta", ha afirmat sobre l'escrit d'acusació de la Fiscalia General de l'Estat que demana 25 anys de presó per a ell.Ho ha dit en una entrevista al diari ARA on Junqueras segueix apostant per no posar terminis i considera que cal "ampliar la base" i "posar fonaments a llarg termini" per arribar a la independència. En ser preguntat per si la DUI va ser un error, el líder republicà ha dit que "segurament, tenir un calendari tan exigent per aconseguir un objectiu tan ambiciós no va ser la millor manera de plantejar-ho".En l'entrevista, el líder republicà ha assegurat que no té por al judici i que el viu "com una oportunitat per explicar" que els líders independentistes empresonats són innocents, que no han comès els delictes dels quals se'ls acusa "injustament". "Hem de convertir el judici en una palanca, en l'element didàctic per excel·lència", ha afirmat.Junqueras també ha considerat que unes eleccions podrien ser "útils" per "canalitzar" la frustració que pugui generar el judici tot i que també ha assegurat que podria servir que el "Govern governi i s'ocupi de l'FP, de fer optatiu el xinès i l'àrab", cosa que, segons Junqueras, situaria "els nostres joves en una posició de futur extraordinària".El president d'ERC ha recordat que "des de fa molts anys ERC treballa amb l'objectiu de la independència" i ha subratllat que "avui, com fa un any" la seva formació es manté "ferma amb aquest compromís". Amb tot, ha afirmat que ara són "més forts que mai" perquè estan "superant reptes que mai" no havien hagut de superar.Junqueras ha considerat que "el referèndum acordat avui és impossible" i que cal convertir-lo en "inevitable". "Si a totes les eleccions acreditem una majoria independentista inequívoca, que cada vegada superi més clarament la meitat dels vots, és una situació insostenible en el temps per a l'Estat", ha reflexionat.El president d'ERC ha explicat que respecta que JxCat no substitueixi els diputats suspesos i diu que ell és partidari de fer aquells gestos que els "acostin a l'objectiu polític" que persegueixen, "com per exemple mantenir la majoria parlamentària". En relació a les llistes unitàries de l'independentisme, Junqueras ha dit que "som partidaris de buscar les solucions que maximitzen el resultat de les opcions independentistes".Finalment, per Junqueras "l'absència dels fills és la part més dura i dolorosa" d'estar a la presó. "Un any sense ells és un dany irreparable", ha lamentat.

