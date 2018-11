VÍDEO A presó dos homes per robar a domicilis d'Abrera i de Parets del Vallès

Detenim dos homes per quatre robatoris en domicilis d'Abrera i Parets del Vallès. Ja han ingressat a presó https://t.co/IQVTsc4sQ2 pic.twitter.com/ioTOuBPhJ1 — Mossos (@mossos) 4 de novembre de 2018

gEls Mossos d'Esquadra han detingut dos homes com a presumptes autors de quatre delictes de robatori amb força a interior de domicili. Els fets van passar el divendres 26 d'octubre quan els Mossos van rebre l'avís d'un testimoni que informava que dues persones havien saltat a l'interior del jardí de dues cases al municipi d'Abrera.Els Mossos van anar a l'estació de ferrocarrils del municipi on van veure dos homes a l'estació, que coincidien plenament amb la descripció facilitada pel testimoni. Els van identificar i durant l'escorcoll van localitzar joies a la motxilla que duien, així com diversos estris susceptibles de ser emprats per cometre robatoris amb força.Durant la investigació la policia va fer un escorcoll a un pis de Badalona on van localitzar material sostret com joies, rellotges, tauletes electròniques i càmeres de vídeo. Els investigadors van aconseguir determinar que una de les tauletes recuperades havia estat sostreta en un domicili del municipi de Parets del Vallès, el 24 d'octubre.Els detinguts són dos homes de 39 i 47 anys i veïns de Badalona i l'Hospitalet de Llobregat que en passar a disposició judicial, el jutge instructor va decretar el seu ingrés a presó.

