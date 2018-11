Maza, Romero de Tejada i Ramírez Sunyer: tres morts d’ariets contra el procés

El fiscal superior de Catalunya, José María Romero de Tejada Foto: ACN

Maza i Romero de Tejada amb Puigdemont i Mundó, en una imatge d'arxiu Foto: ACN

Juan Antonio Ramírez Sunyer ha mort aquest diumenge als 71 anys a causa d'una llarga malaltia. Era el titular del jutjat 13, que investigava els preparatius del referèndum de l'1-O. La seva mort se suma a les del l'ex-fiscal general de l'Estat, José Manuel Maza , i l'ex-fiscal superior de Catalunya, José María Romero de Tejada, que també van morir en el càrrec mentre investigaven el procés independentista.Tots tres van ser especialment bel·ligerants contra l'independentisme. Ramírez Sunyer va ser l'encarregat d'obrir les diligències per les revelacions de l'exjutge Santiago Vidal, una investigació que va començar arran de la querella del partit d'ultadreta Vox. La causa oberta la jutjat 13 ha servit per acumular els principals indicis contra els líders independentistes i sota aquesta instrucció, el jutge va citar diversos alts càrrecs de la Generalitat i va ordenar escorcolls en dependències del Govern, com per exemple els del Departament d'Economia del 20 de setembre de fa poc més d'un any.També investigaven el procés els fiscals Maza i Romero de Tejada. El primer era el fiscal general de l'Estat i va morir el 18 de novembre de l'any passat als 66 anys a causa d'una infecció. Es trobava a Buenos Aires per participar a l'assemblea general de l'Associació Iberoamericana de Ministeris Públics. Es dona la circumstància que l'última compareixença pública de Maza a l'Estat va ser per anunciar la querella per rebel·lió, sedició i malversació contra el Govern de Carles Puigdemont i la mesa del Parlament.Una setmana després moria per una infecció pulmonar José María Romero de Tejada als 69 anys. Era el fiscal superior de Catalunya i qui va posar les querelles contra Artur Mas, Joana Ortega i Irene Rigau pel 9-N i va liderar l'actuació judicial contra l'1-O. També va atorgar el comandament del dispositiu policial del referèndum a Diego Pérez de los Cobos, alt càrrec del Ministeri de l'Interior. Romero de Tejada també va presentar les querelles contra el Govern per aprovar el decret del referèndum de l'1-O per delictes de desobediència, prevaricació i malversació, i contra la mesa del Parlament per aprovar les lleis de desconnexió, en coordinació amb la Fiscalia General de l'Estat.En un dels seus últims discursos públics, va demanar als nous fiscals destinats a Catalunya que exigissin complir la llei "als qui, amb responsabilitats públiques, fan ostentació de la seva vulneració".

(Mostra el teu compromís amb el model de periodisme independent, honest i de país de NacióDigital, i fes-te subscriptor per només 5,90€ al mes. Fes clic aquí per conèixer tots els avantatges i beneficis. Apunta’t a la comunitat de NacióDigital, perquè la informació de qualitat té un valor.)