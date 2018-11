Nova prova de sirenes d'alerta per risc químic prevista per aquest dijous

El pròxim dijous 8 de novembre al matí es farà la segona prova de sirenes d'avís a la població per risc químic del 2018. La Direcció General de Protecció Civil de la Generalitat farà sonar 86 sirenes instal·lades a 38 municipis de Catalunya.

La prova es du a terme per comprovar-ne el funcionament i fer que tots els ciutadans en coneguin el so, estiguin preparats i sàpiguen què cal fer en cas d'emergència. Protecció Civil recomana que quan s'escolti el so de la sirena la població es tanqui dins de l'edifici més pròxim per fer el simulacre.

Els municipis on sonaran les sirenes són els següents: Abrera, Barcelona (Port de Barcelona i Zona Franca), Canovelles, Castellbisbal, Castellgalí, Constantí, Cornellà de Llobregat, el Morell, el Prat de Llobregat, els Garidells, els Pallaresos, Esparreguera, Flix, Granollers, Gualba, l’Hospitalet de Llobregat, la Canonja, la Pobla de Mafumet, Les, Martorell, Montornès del Vallès, Olesa de Montserrat, Perafort, Riells i Viabrea, Salou, Sant Andreu de la Barca, Sant Boi de Llobregat, Sant Celoni, Sant Feliu de Llobregat, Sant Joan Despí, Santa Coloma de Cervelló, Sant Vicenç de Castellet, Tarragona, Terrassa, Tortosa, Viladecans, Vilallonga del Camp i Vila-seca.

