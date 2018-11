Arriba un nou canvi de temps aquest dilluns

El dilluns ens arriba un canvi de temps. Les precipitacions podran deixar més de 20 mm a molts punts del territori i seran més minses a les comarques de Tarragona. #meteocat pic.twitter.com/lL9JVGGv9L — Meteocat (@meteocat) 3 de novembre de 2018

Després d'un pont de Tots Sants amb calma meteorològica, la setmana començarà amb pluges generalitzades arreu de Catalunya. Segons el Servei Meteorològic de Catalunya , a partir del migdias'iniciaran precipitacions per la meitat sud del litoral i prelitoral, així com pel terç oest. Al llarg de la tarda s'intensificaran i s'estendran fins a afectar qualsevol punt del territori. Avançaran de sud a nord i a partir del vespre es faran intermitents al terç sud i continuades a la meitat nord.En general seran d'intensitat entre feble i moderada, i localment aniran acompanyades de tempesta. Al terç sud del país i a ponent s'acumularan quantitats de precipitació entre minses i poc abundants. A la resta del territori seran entre poc abundants i abundants (entre 20 i 50 mm), si bé al vessant sud del Pirineu i Prepirineu i a la Serralada Transversal podran ser molt abundants (més de 50 mm). La cota de neu s'iniciarà al voltant dels 2000 metres. Al llarg de la tarda baixarà i s'acabarà situant als 1400 metres a partir del vespre. Per sobre de 2000 metres es podran acumular més de 30 cm de neu.Dimarts i dimecres es preveu que les precipitacions segueixin a la zona del Pirineu mentre que a la resta de Catalunya s'esperen dies de sol i núvols. La temperatura mínima serà lleugerament més alta. La temperatura màxima baixarà lleugerament a la meitat oest i es mantindrà estable a la resta.Fins a mig matí el vent serà fluix i de direcció variable. A partir de llavors s'imposarà el vent de component sud entre fluix i moderat amb cops forts, sobretot al litoral. A partir de mitja tarda entrarà el component oest a la meitat oest, amb mestral a les terres de l'Ebre que s'anirà reforçant i al final del dia bufarà fort amb alguns cops molt forts.Des de Protecció Civil s'alerta del fortes onades que hi haurà a partir de dilluns al migdia i que poden superar els dos metres i mig en tot el litoral català.

