Moren 10 persones a causa de les greus inundacions a Sicília

Deu persones han mort a Sicília per culpa dels forts aiguats de les últimes hores. Segons ha informat TV3, nou de les víctimes pertanyen a una mateixa família que vivia a la localitat de Casteldaccia, i entre els morts hi ha tres nens, d'un, tres i quinze anys. En aquesta localitat italiana el riu Milicia s'ha desbordat i ha inundat les cases veïnesSegons apunta Il Corriere della Sera, les víctimes, entre les quals hi ha tres nens de 1, 3 i 15 anys, han mort ofegades a les habitacions de la casa en ser inundades pel desbordament del riu. Els cossos han estat recuperats pels bombers. La desena víctima pel temporal s'ha registrat a Vicari, on un home de 44 anys ha estat arrossegat per la corrent d'un riu desbordat.

