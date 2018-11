VÍDEOS Pilar Rahola: «Els de Vox volen que sigui testimoni en el judici»

Pilar Rahola ha explicat aquest dissabte al Preguntes freqüents de TV3 que Vox ha demanat que sigui testimoni en el judici contra l'1-O. "Els de Vox volen que sigui testimoni. Ens ho passarem bé!", ha dit la periodista. Després, ha dit que espera que el jutge entengui que és una "ximpleria".Rahola ha criticat l'escrit d'acusació de la Fiscalia presentat divendres, en què s'acusa la cúpula del procés dels delictes de rebel·lió i malversació. "Com que no tenen manera de bastir un argumentari sobre la violència, juguen amb la idea que els líders del procés tenien un cos armat de 17.000 mossos", ha explicat.També ha lamentat l'actuació dels partits independentistes després de les acusacions del Ministeri Públic. "No tenien res previst si passava el que va passar divendres? Cap acció conjunta? Cap roda de premsa conjunta?", s'ha preguntat Rahola. "Reclamo als meus líders polítics que hi hagi un gest de protesta rotund", ha reblat.

