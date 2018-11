L'advocada de Forcadell considera que ser presidenta de l'ANC l'ha perjudicat en la causa de l'1-O

L'advocada de Forcadell, Olga Arderiu, ha dit que és "possible" que el fet que Carme Forcadell sigui expresidenta de l'ANC l'hagi perjudicat en la causa per l'1-O que s'instrueix contra ella i altres dirigents independentistes al Tribunal Suprem.La lletrada ha assegurat en una entrevista al programa Preguntes freqüents de TV3 que "no s'entén" les diferents peticions respecte a la resta de membres de la mesa, a qui la Fiscalia acusa de desobediència greu i demana una sanció econòmica i inhabilitació com a càrrec públic durant un any i vuit mesos. En canvi, el Ministeri Públic acusa Forcadell de rebel·lió i li demana 17 anys de presó, els mateixos que a Jordi Cuixart i Jordi Sànchez. L'advocada de l'expresidenta de la cambra catalana ha assegurat que el relat judicial de la instrucció del magistrat Pablo Llarena i les acusacions de la Fiscalia general de l'Estat "volen escapçar els líders dels tres pilars" de la societat catalana: "el Govern, el Parlament i les entitats".Arderiu també ha opinat si la Fiscalia i l'Advocacia de l'Estat no s'han posat d'acord amb les acusacions és perquè "el delicte no està clar". En aquest sentit, la lletrada ha assegurat que l'Advocacia de l'Estat no fa cap favor a la seva clienta no acusant-la de rebel·lió perquè "10 anys de presó són molts". "És la pena que es compleix per molts homicidis", ha recordat.D'altra banda, ha considerat que l'escrit d'acusació del Ministeri Públic qüestiona el dret a manifestació. "Al relat hi apareixen totes les mobilitzacions dels últims anys de l'11 de setembre. Això vol dir que es criminalitzen totes aquestes manifestacions", ha dit.

(Mostra el teu compromís amb el model de periodisme independent, honest i de país de NacióDigital, i fes-te subscriptor per només 5,90€ al mes. Fes clic aquí per conèixer tots els avantatges i beneficis. Apunta’t a la comunitat de NacióDigital, perquè la informació de qualitat té un valor.)