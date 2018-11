VÍDEOS L'advocat de Ponsatí, sense pèls a la llengua

"El poder està a les mans de la gent de Catalunya i és on està naixent la nova política" @AamerAnwar (advocat de l’exconsellera Clara Ponsatí) #FAQSbellaciaoTV3 ▶️ https://t.co/E6TZs23PdE pic.twitter.com/D1SAUxH4NR — Preguntes freqüents (@FAQSTV3) 3 de novembre de 2018

Aamer Anwar, l'avocat de Clara Ponsatí, no té pèls a la llengua. Ho ha tornat a demostrar en una entrevista al programa Preguntes freqüents de TV3 per analitzar l'escrit d'acusació presentat per la Fiscalia aquest divendres. Anwar ha estat molt crític amb l'estat espanyol i l'ha acusat de "criminalitzar el dret a tenir una opinió, a votar, a la presumpció d'innocència, a un judici just, el dret a la llibertat d'expressió i d'associació i el dret a la seguretat". "Divendres l'estat espanyol va demostrar al món què en pensen de la paraula justícia", ha sentenciat l'advocat.Us fem un resum de l'entrevista en 10 frases (i vídeos).1. "Les democràcies no tenen presos polítics. Que els líders independentistes es puguin trobar en 25 anys de presó quan els de 'la Manada' tenen sentències de presó que fan riure...".2. "Tinc la sensació que si ets català, la justícia no s'aplica al teu cas. La pregunta de si serà un judici just, he de dir que malauradament hi ha molts que creuen que aquest procés és injust i és il·legítim".3. "Si els polítics independentistes van a la presó, tard o d'hora seran lliures, i seran lliures quan Catalunya s'independitzi. La qüestió si hi arribarà, sinó quan passarà, quan Catalunya s'independitzarà".4. "Pedro Sánchez va dir que volia una solució política. Això és una solució política? Amenaçar polítics que van obeir el seu mandat i que acabin a presó per això? Espanya ha demostrat que no hi ha separació de poders".5. "Si un lladre t'entra a casa i t'apunta amb una arma, i després al cap d'una setmana els agafa com a ostatges i et diu 'va, vine i negociem', això no és negociació; això és terrorisme d'estat".6. "A Europa, els ministres i els mitjans no poden declarar algú culpable abans del judici. A Espanya ja s'ha decidit la culpabilitat dels polítics independentistes".7. "Ens hem de plantejar què hi haurà després del judici. Tornaran amb una altra euroordre?"8. "Espanya espera que Catalunya faci el mateix de sempre. La gent està disposada i vol la independència, ara cal que totes les organitzacions s'uneixin i ningú cedeixi. Ara no hi pot haver negociació amb l'Estat".9. "Franco estaria content del sistema que va crear, les institucions i els valors que va deixar a Espanya. Si es creiés en la democràcia, s'hauria donat al poble català el dret a decidir sobre el seu futur".10. "El poder està a les mans de la gent de Catalunya i és on està naixen la nova política".

(Mostra el teu compromís amb el model de periodisme independent, honest i de país de NacióDigital, i fes-te subscriptor per només 5,90€ al mes. Fes clic aquí per conèixer tots els avantatges i beneficis. Apunta’t a la comunitat de NacióDigital, perquè la informació de qualitat té un valor.)