​El nou film de Jean-Luc Godard i els guanyadors de Canes i Sant Sebastià, plats forts del Most 2018

El Most, Festival Internacional de Cinema del Vi i el Cava , arriba a la vuitena edició oferint una gran selecció de cinema al voltant del vi, gairebé una trentena de curtmetratges i diverses esperades preestrenes d’alguns dels directors més rellevants de l’actualitat. El festival se celebrarà del 8 al 18 de novembre al Penedès i del 28 de novembre al 2 de desembre al PrioratEntre els plats forts del certamen destaquen fins a sis títols de preestrena a Catalunya a la secció Gran Reserva, entre els quals destaca el darrer film de Jean-Luc Godard i els títols guanyadors dels festivals de Canes i Sant Sebastià. També hi haurà 37 films de temàtica vitivinícola competint a la secció Collita i 29 curtmetratges a Brot.A més de les principals seccions, el Most 2018 proposa activitats paral·leles pensades per a tot tipus de públics. Cinema als Cellers, amb degustació de cinema i vins a cellers col·laboradors; Cinema als Municipis, escampant la programació per diversos pobles del territori; o Most Edu i Mini Most, amb activitats per infants i joves.El Most Festival és una iniciativa del Vinseum (Museu de les Cultures del Vi de Catalunya) i el Cineclub Vilafranca, que enguany celebra el 50è aniversari, i compta amb el suport d’una vintena de cellers de vi i de cava, d’INCAVI i de les denominacions d’origen DO Penedès, DO Cava i DO Montsant.La secció Gran Reserva d’aquest any ofereix al públic del Most mitja dotzena de títols que encara no s’han estrenat al país d’alguns dels autors més reconeguts de l’actualitat. La inauguració del certamen comptarà amb la projecció de Vision, el nou treball de la directora japonesa Naomi Kawase (Una pastelería en Tokio) amb Juliette Binoche com a protagonista.Després, al llarg dels deu dies de programació, passaran per les pantalles del Most els últims films de Hirokazu Koreeda, Un asunto de família, guanyador del Festival de Canes; i de Jean-Luc Godard, El libro de imágenes. També dins aquesta secció s’hi veurà el documental de Ramon Tort Andrea Motis, la trompeta silenciosa i la flamant guanyadora del Festival de San Sebastián, Entre dos aguas, d’Isaki Lacuesta, que a més es podrà veure, per primera vegada, acompanyada pel film precedent, La leyenda del tiempo (2006) a Hits Most. Tancarà aquesta la selecció i el festival la nova comèdia d’Olivier Assayas (Personal Shopper), Non-Fiction.La Secció Collita té com a leitmotiv les temàtiques enològiques, portant d’arreu del món realitats i ficcions al voltant del vi. Llargmetratges, migmetratges, curtmetratges i audiovisuals promocionals provinents de Xile, Estats Units, Canadà, Bèlgica, Suïssa, França o Catalunya seran projectats en més d’una vintena de sessions.Entre totes les obres que s’hi podran veure destaquen Revolución líquida, acostament humanista a l’ofici del sommelier a través de tres professionals i de la mà de la inquieta Clara Isamat, directora ja guardonada amb el premi Most l’any 2016 i premiada amb el màxim guardó del Festival Oenovidéo 2018; 40 hectàrees, la terra i el pagès, documental de Pep Puig que reivindica la figura del pagès que treballa la vinya en ple segle XXI tot acompanyant a vuit pagesos i escoltant les reflexions a cau d’orella sobre la seva manera de relacionar-se amb la terra; Grand cru, que segueix al reconegut viticultor d’origen canadenc Pascal Marchand durant un any, 2016, en què la collita a la Borgonya va ser nefasta, fruit de malalties a les vinyes i grans gelades; o El Origen, que explica el viatge dels dos sommeliers José Antonio Navarrete i Juan Luis García fins a Múrcia, la regió que els va veure néixer, per recuperar l’orgull dels vins de Jumilla. El jurat, que formen Montse Serra, Tono Folguera, Marta Selva i Sara Pérez, s’encarregarà de determinar els guanyadors dels set premis d’aquesta selecció.Des d’octubre de 2018 el Cine Club Vilafranca celebra 50 anys d’activitat ininterrompuda. Fundat el 1968, aquesta agrupació de cinèfils és l’ànima del Brot, una secció a concurs que és hereva de l’antiga Mostra de Curtmetratges. Amb l’aparició del festival Most, la mostra va quedar integrada des de la primera edició, adoptant el nou nom de Brot, que continua recollint una selecció exquisida de curtmetratges catalans i espanyols que es projecten en tres sessions a Can Bolet (Vilafranca).Amb una varietat més gran que mai, gràcies als 29 curts que la composen, a la secció Brot 2018 es podran veure obres de cineastes com Sergi Lara (Fènix 11.23), amb Xisca; Toni Bestard (El perfecto desconocido), amb Background; Pol Rodríguez (Quatretondeta), amb Nenamagat; o Eric Boadella (Toastmaster), amb Hermanos de kétchup. El jurat que haurà de determinar el curtmetratge guanyador està format per Desirée de Fez, Daniela Feixas i Tariq Porter.El Most sempre es proposa apropar-se a públics heterogenis, especialment als més joves. Mini Most ofereix una sessió de cinema d’animació internacional, i la secció Most Edu diverses projeccions, activitats i tallers per a estudiants de primària i secundària, i també per a adults. Una d’elles és el Campus Brot, en col·laboració amb el festival Reteena, que possibilita a joves cinèfils conèixer el festival per dins i l’ofici de programador cinematogràfic.Destaca enguany també una jornada formativa professional que tindrà lloca al CIC Fassina de Sant Sadurní que, de la mà del dissenyador gràfic Xavier Bas i de Pau Canaleta, teòric de l’enoturisme, ajudarà als assistents a comprendre algunes de les claus de la comunicació en el sector vitivinícola en els camps del packaging i del disseny, i també en els entorns turístics i de promoció del vi. A tot això s’hi suma el ja tradicional Jurat Jove, que decidirà un dels premis de la secció Brot del festival.Suïssa, país convidatLa vuitena edició del Most té Suïssa com a país convidat i la seva regió de vins del Valais com a protagonista principal . El festival s’apropa al país transalpí, la seva cultura vinícola i el seu cinema a través de tastos de vins i formatges, projeccions i tres ambaixadors d’excepció: el fotògraf Gérard-Philippe Mabillard; el genetista vitícola José Vouillamoz; i la viticultora Marie-Thérèse Chappaz. Des del 26 d’octubre i durant tot el festival, Mabillard presenta l’exposició Autour d’un verre de vin (Al voltant d’una copa de vi); Vouillamoz recollirà el Premi Honorífic Most i conduirà un tast de vins de Valais, i Chappaz presentarà el seu film Les saisons de Marie-Thérèse Chappaz.

