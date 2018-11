Poble Lliure demana a la CUP que treballi per la unitat estratègica amb JxCat i ERC

Davant les peticions de més de 200 anys de presó pels presos i preses polítiques, @Poble_Lliure refermem que l'organització de la República és la resposta necessària a la repressió de l'Estat espanyol contra l'exercici del dret a l'autodeterminació del poble català.

acumular forces en la constitució dels nous instruments republicans".

També cal organitzar la República i acumular forces en la constitució dels nous instruments republicans, per tal de bastir el nou poder constituent. El Consell per la República, l'Assemblea de Representants i el Fòrum Social Constituent han de ser ariet de ruptura democràtica.

L'organització Poble Lliure, vinculada a la CUP, demana unitat estratègica per afrontar les acusacions de penes de presó que han rebut els presos polítics per part de la Fiscalia, l'Advocacia de l'Estat i Vox. En un fil a Twitter, els independentistes perfilen la resposta a la "repressió de l'estat espanyol contra l'exercici del dret d'autodeterminació del poble català".Els independentistes, a més, insten a donar suport a El Consell per la República, l'Assemblea de Representants i el Fòrum Social Constituent per "esposta unitària i contundent per part de totes les forces democràtiques, partits i societat civil" davant la repressió de l'Estat, com dels partits com PP, Ciutadans i Vox, a qui titllen de "tríada ultradretana". També asseguren que el PSOE no donarà "cap concessió" i la monarquia espanyola és "corrupte" i vol "agenollats, reprimint la causa de tot un poble".

