El Barça remunta a Vallecas després d'una segona part per oblidar (2-3)

El Futbol Club Barcelona s'ha endut els tres punts davant el Rayo Vallecano al seu estadi, a Vallecas, després d'un partit caòtic on els gols de Suárez (2) i Dembéle han consolidat una remuntada in extremis després dels gols de Pozo i Álvaro per part dels madrilenys.L'equip de Valverde ha començat molt sòlid, inquietant la porteria del Rayo des d'un inici. En aquesta línia, al minut 10, Luis Suárez ha marcat el primer dels blaugranes després d'una jugada ja clàssica de Jordi Alba, que ha arribat fins a la línia de fons de la porteria i ha deixat enrere la pilota per l'uruguaià.Després del primer gol, el Barça ha començat a recular, confiat, i a la mitja hora els de Vallecas ja arribaven amb més comoditat a porteria. Així doncs, al minut 35, Pozo ha engaltat un golàs que ha empatat el partit. El final de la primera part ha estat marcat per dues actuacions de Ter Stegen, que han salvat els blaugranes.La segona part ha estat una desfeta pel conjunt de Valverde. Nul·la capacitat de reacció del Barça, tant ofensivament com en la línia de defensa. Només una tímida aproximació de Rafinha ha estat tota l'acció atacant dels blaugranes en mitja hora, que han vist com el Rayo els menjava el camp, l'ànima i futbolísticament. Al minut 57, Álvaro ha capgirat el marcador i ha avançat els madrilenys, 2 a 1.Els blaugranes s'han vist molt descontrolats, amb centrades molt confuses i molt poques arribades a l'àrea que generessin perill, amb un degoteig d'intents per part de Suárez. Tot i això, Ousmane Dembélé ha engaltat una pilota amb l'esquerra al minut 42 de la segona part, després d'estar molt perdut al terreny de joc.Els últims minuts han estat clau. Luis Suárez, depredador de l'àrea, ha marcat el 3 a 2 a l'últim minut per acabar remuntant a un Rayo que havia enfonsat el Barça a la segona part.

