La Fiscalia cita com a testimoni de l'1-O un exprimer ministre holandès que ja és mort

El qui va ser primer ministre dels Països Baixos entre 1994 i 2002 va morir el passat 20 d'octubre de 2018, als 80 anys . Tot i així, la Fiscalia l'ha citat per declarar en el judici, fet evident que no podrà ocórrer.En aquesta llista hi figuren els responsables del dispositiu policial de l'1-O: el delegat del govern espanyol, Enric Millo; el secretari general del Ministeri de l'Interior i que després seria el responsable de l'aplicació del 155, Juan Antonio Puigserver; el secretari d'Estat de Seguretat, José Antonio Nieto; i els caps de la Guàrdia Civil i de la Policia Nacional Catalunya, el coronel Diego Pérez de los Cobos, Ángel Gozalo i Sebastían Trapote.També se citen guàrdies civils, els oficials de la GC que van dirigir l'operatiu del 20-S a la Conselleria d'Economia i la funcionària del jutjat número 13 de Barcelona que també era dins l'edifici.

