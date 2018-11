Conseqüències de la bretxa salarial: les dones europees treballen «gratis» des d'avui fins a finals d'any

Les dones segueixen cobrant un 16,2% menys de mitjana que els homes a la Unió Europea (UE), una dada que significa que des d'aquest dissabte, 3 de novembre, i fins al final d'any les dones europees comencen a treballar gratis, segons xifres d'Eurostat.A Espanya la bretxa és del 14,2%, una xifra que està per sota de la mitjana europea però triplica les taxes d'Itàlia, Romania i Luxemburg. Les treballadores espanyoles treballen 'de més' des del 10 de novembre. Amb motiu del Dia Europeu de la Igualtat Salarial, la UGT ha denunciat en un comunicat que la discriminació, la presència "aclaparadora" d'homes als càrrecs de direcció, la tendència més estesa entre les dones a romandre més temps fora del mercat laboral i a treballar a temps parcial, són alguns dels factors que contribueixen a augmentar la bretxa salarial.La bretxa de gènere en els ingressos generals té en compte tres tipus de desavantatges: menys guanys per hora, menys hores remunerades treballades, i taxes d'ocupació menors, per exemple, en interrompre una carrera per tenir cura de nens o familiars. Segons la Unió General de Treballadors, aquesta discriminació que afecta ja a més de vuit milions de treballadores espanyoles ja més de dos milions de dones que han accedit a la jubilació.Tot i ser il·legal pagar un sou diferent per la mateixa feina en funció del sexe, la discriminació segueix contribuint a la bretxa salarial de gènere, apunta el sindicat. A més, en tots i cadascun dels sectors els homes reben més ascensos que les dones, i, per tant, estan més ben pagats. Aquesta tendència té el seu major reflex en el nivell més alt: només hi ha un 6,3% de conselleres delegades.Un altre element a tenir en compte és el fet que més dones que homes es fan càrrec de tasques no remunerades com les feines de la casa o la cura de nens i familiars. Fent servir xifres d'Eurostat, UGT recorda que els homes utilitzen una mitjana de nou hores per setmana en cures no remunerats i activitats domèstiques, mentre que les dones treballadores hi dediquen unes 22 hores setmanals, gairebé quatre hores cada dia.Així doncs, segons el sindicat, més d'una de cada tres dones redueix el seu salari per treballar a temps parcial, mentre que només un de cada deu homes fa el mateix. D'altra banda, remarquen que les dones tendeixen a romandre més temps fora del mercat laboral que els homes. Unes interrupcions de carrera que, apunten des d'UGT, no només influeixen en el pagament per hora, sinó que també repercuteix en els guanys i pensions futures.El sindicat també assenyala la segregació en l'educació i en el mercat laboral com un dels factors que contribueixen a augmentar la diferència de salaris entre homes i dones. En alguns països, les ocupacions dominades per dones, com la docència o el comerç, ofereixen salaris més baixos que les ocupacions predominantment realitzades pels homes, fins i tot quan es necessita el mateix nivell d'experiència i educació o formació. Per tot això, a partir del 10 de novembre, UGT llançarà la campanya "Jo treballo gratis", per tercer any consecutiu, per tal de conscienciar a tots els treballadors sobre aquesta discriminació per raó de sexe.

