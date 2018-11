VÍDEO «Fem que Espanya sigui aquest dron»: el surrealista moment del secretari general del PP en un míting

El secretari general del PP, Teodoro García Egea, ha estat protagonista aquest dissabte després de defensar la unitat d'Espanya i el seu partit amb un dron.La performance l'ha fet a la ciutat de Màlaga, on García Egea ha fet aquesta petició als qui l'escoltaven: "Us demano, per tant, que m'ajudeu a que Espanya s'enlairi". En aquest moment s'ha pogut escoltar un brunzit de fons. Era un dron que portava lligada una petita bandera d'Espanya."Espanya s'ha d'enlairar d'aquesta letargia a què ens té sumits el Govern de Pedro Sánchez, i ha de ser el PP el que faci que Espanya pugi fins a la nostra forma de veure les coses", ha dit el número dos del PP mentre el dron es s'acostava a la seva mà esquerra.

