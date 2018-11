Per què hi ha taxis amb la matrícula blava?

Cada vegada és més freqüent veure taxis amb la matrícula posterior de color blau i lletres blanques, una modificació que és fruit d'un canvi en el reglament de la Direcció General de Trànsit (DGT) del passat 1 d'agost.Des que es va fer efectiva la modificació, els vehicles que es dediquin al transport compartit, siguin taxis o VTC, han de canviar la placa amb l'objectiu de distingir-los davant l'intrusisme al transport públic.Els vehicles que es dediquen al transport col·lectiu no només són els taxis, sinó també Uber i Cabify. A més, l'hauran de portar tots els cotxes que compleixin amb els requisits i tinguin menys de nou places. Segons el BOE del 31 de juliol, els taxis o vehicles de lloguer amb conductor fins a nou places que ja estaven matriculats tenen un any per adequar-se a aquest nou reglament: fins a l'1 d'agost de 2019.Els taxistes han presentat recurs a l'Audiència Nacional. Segons el gremi, s'envaeixen competències del Ministeri de Foment i de les comunitats autònomes. En una entrevista a Catalunya Ràdio , el portaveu d'Antaxi , Luis López, va explicar que hi veu risc que aquest canvi confongui els usuaris: "Si es posen matrícules iguals a 2 vehicles, en aquest cas els VTC i els taxis, els ciutadans poden entendre que són dues activitats idèntiques, i no ho són. Això podria confondre els usuaris i fer-los creure que als VTC també se'ls poden parar pel carrer.Espanya no és el primer país que marca diferències entre els cotxes, sinó que ja ho fan altres estats com Bèlgica, Grècia o els Països Baixos.En aquest nou reglament també es recullen nous canvis com la modificació de la llum dels vehicles prioritaris, que a partir d'ara portaran també la llum de color blau, una cosa que ajudarà els conductors a identificar-los millor ja no confondre'ls amb vehicles d'obres o que estiguin intervenint en les vies.

