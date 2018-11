Incidentes entre Bukaneros y Boixos Nois

03/11/18 pic.twitter.com/pRoZQvml5w — Old firm (@fhutnm_) 3 de noviembre de 2018

Grups d'aficionats del Barça i del Rayo Vallecano, presumptament formats per membres de Bukaneros i de Boixos Nois, han protagonitzat incidents als voltants de l'estadi de l'equip madrileny, on els dos equips disputen un partit de lliga aquest dissabte al vespre.La policia ha retingut els afeccionats blaugrana, aproximadament una vuitantena, i els ha tornat a Barcelona. Segons la policia, hi ha almenys dos ferits.

