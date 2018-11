JoAcuso, l'etiqueta que s'ha fet viral per denunciar la repressió de l'Estat

Acuso un Estat Espanyol que jutja la democràcia, que empresona a homes i dones de pau, que vulnera els drets fonamentals. Un Estat que, davant d'un moviment pacífic i cívic, només actua amb repressió#JoAcuso pic.twitter.com/qc9mt5KMBv — Òmnium Cultural (@omnium) 2 de novembre de 2018

Jo acuso a jutges que amb les seves resolucions han demanat trencar lleis, a fiscals que diuen defensar la seva “independència” afirmant delictes que no van existir.

Acuso a tots ells i a un Estat que acabarà acusat i sentenciat a tribunals internacionals #JoAcuso — Xavier Domènech (@XavierDomenechs) 2 de novembre de 2018

Jo acuso a l’Estat espanyol d’haver robat anys de vida a persones innocents i honorables i d’enfrontar-se amb la força i la violència de tots els seus poders als ideals pacífics i democràtics de llibertat i independència de Catalunya.#JoAcuso https://t.co/m5clHqUsdP — Quim Torra i Pla (@QuimTorraiPla) 3 de novembre de 2018

#JoAcuso a l'estat espanyol de no respectar el dret fonamental a la LIBERTAT, un dret inalienable. https://t.co/24v0EALqoE — Marià Hierro (@mhierro1) 3 de novembre de 2018

Les acusacions de la Fiscalia, de l'Advocacia de l'Estat i de Vox sobre les peticions de presó pels presos polítics es van conèixer ahir divendres i van generar una onada de reaccions diverses. Una d'elles ha estat a Twitter, amb el hashtag #JoAcuso, on diverses personalitats i càrrecs públics han participat, a més de moltíssima gent, a denunciar la repressió de l'estat espanyol a l'independentisme.Les paraules #JoAcuso provenen d'un article d'Émile Zola, escrit l'any 1898 a França, on denunciava l'Afer Dreyfus, un escàndol polític que va acabar en un judici de talla antisemita contra un general de l'exèrcit innocent. Zola va escriure una carta al diari dirigida al president de la República francesa on el reptava a jutjar-lo a ell també.

