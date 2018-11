Joan Dausà serà pare

Per cert, no us havia dit que l’Eli i jo SEREM PARES!!!! ❤️❤️❤️ pic.twitter.com/ud9MxthVFO — Joan Dausà (@joandausa) 3 de novembre de 2018

Va viure cinc anys intensos, va gravar dos discos –Jo mai mai i On seràs demà?– i dues bandes sonores –Barcelona, nit d'estiu i Barcelona, nit d'hivern–, va guanyar un Gaudí, premis Enderrock i va tocar al Palau de la Música i al Liceu. Fa uns mesos, Joan Dausà (1979) va trencar el seu silenci discogràfic amb Ara som gegants i ara, en plena gira del disc, afronta un nou repte, en aquesta ocasió personal: serà pare.Així ho ha anunciat el mateix cantant aquest dissabte amb una fotografia que ha compartit a les seves xarxes socials. A la instantània hi apareix ell i la seva parella, ja visiblement embarassada, en un espai idíl·lic. "Per cert, no us havia dit que l'Eli i jo serem pares!", anuncia Dausà.

(Mostra el teu compromís amb el model de periodisme independent, honest i de país de NacióDigital, i fes-te subscriptor per només 5,90€ al mes. Fes clic aquí per conèixer tots els avantatges i beneficis. Apunta’t a la comunitat de NacióDigital, perquè la informació de qualitat té un valor.)