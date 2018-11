El PP diu ara que Pedro Sánchez és un «pres polític» de l'independentisme

El secretari general del Partit Popular, Teodoro García, ha dit aquest dissabte en un acte a Màlaga que el president del govern espanyol, Pedro Sánchez, és un "pres polític" dels "compromisos amb els independentistes". "És un ostatge d'aquells que no volen garantir la igualtat d'oportunitats a Espanya", ha indicat García.



A més, el dirigent popular ha assegurat que "Catalunya no és ni del senyor Torra ni de Puigdemont", sinó que és "de tots". "A qui no li agradi que faci com Puigdemont i que l'acompanyi perquè és també la nostra terra", ha dit.

García ha assegurat que la candidata del PSOE a la presidència de la Junta d'Andalusia, Susana Díaz, està en el "mateix vaixell" que Sánchez, malgrat que "intentin ocultar la seva relació". "A Susana només li falta posar-se un llaç groc", ha dit el secretari general del PP.

