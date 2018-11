Bassa, en una carta a Junqueras des de la presó: «Vam fer el que havíem de fer»

L'exconsellera Dolors Bassa assegura en una carta escrita des de la presó de Puig de les Basses que els líders independentistes empresonats sortiran "amb la dignitat i la força" de saber que han "lluitat per les llibertats i la democràcia". Dirigida a Oriol Junqueras després que hagi fet un any que estan en presó preventiva, Bassa assegura a l'escrit que l'empresonament els "genera coratge, no pas por ni desafiament".



"No oblidarem, però ens mirarem als ulls i sabrem que vam fer allò que havíem de fer", diu al líder d'ERC. Bassa apunta que l'empresonament sense judici no és només una "mesura punitiva i física" per a aquells que el pateixen, sinó també un "mesura de terror psicològic" contra les persones que els envolten. "Una eina política que nosaltres mai utilitzaríem", remarca.



Bassa indica que l'empresonament "dista molt" d'allò que "s'entén per felicitat". "És un concepte molt lluny d'aquestes condicions, d'aquestes parets i cel·les, de portes tancades, de càmeres de vigilància, de rituals, costums i normes desconcertants", subratlla. En aquest sentit, també apunta que la felicitat "no és manca de llibertat, ni manca de possibilitat d'iniciativa, ni separació forçada dels éssers estimats". "Fins aviat, al carrer", s'acomiada.

