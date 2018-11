Una dona ferida greu en l'incendi d'un habitatge a Lloret de Mar

Una dona de 30 anys ha resultat ferida greu aquest dissabte a la matinada en l'incendi d'un habitatge a Lloret de Mar (Selva). Segons els Bombers de la Generalitat, l'avís de foc s'ha rebut a les 3.38 hores en una casa de dues plantes situada del carrer Benidorm 44, a la urbanització Los Pinares.Fins al lloc s'han desplaçat tres vehicles d'aquest cos que han trobat una dona ferida de gravetat que havia sortit pel seu propi peu al jardí de l'habitatge. L'afectada, que ha patit cremades de segon grau al 60% del cos i ha resultat intoxicada per inhalació de fum, ha estat evacuada a l'hospital de la Vall d'Hebron en una de les tres ambulàncies del Sistema d'Emergències Mèdiques (SEM) que han actuat en aquest incident.Al pis superior de l'habitatge els Bombers han trobat una persona i dos gossos confinats en una habitació, cap d'ells ha resultat ferit. Els Bombers han apagat el foc, ventilat la casa i revisat l'estructura de l'immoble, que no ha quedat afectat per l'incendi. Els efectius s'han retirat del lloc cap a les cinc de la matinada.Les flames han calcinat diversos sofàs i una tauleta de la planta baixa i a causa de l'escalfor i del fum ha caigut el guix del sostre de la casa.

