El redactor de l'article de rebel·lió rebutja que es pugui aplicar als presos polítics

El catedràtic de dret constitucional i redactor de l'article del Codi Penal sobre rebel·lió, Diego López Garrido, no creu que els líders independentistes empresonats hagin comès aquest delicte. Així ho ha assegurat aquest dissabte al matí al programa El Suplement de Catalunya Ràdio , on ha considerat que la interpretació de la Fiscalia és forçada i "incomprensible"."No entenc com els fets que van tenir lloc es poden interpretar com a violència insurreccional", ha afegit. "Quan nosaltres vam fer el Codi Penal, jo vaig proposar aquesta fórmula transaccional pensant en una violència física" per respondre a un "alçament militar armat" amb una "violència d'unes característiques importants", ha destacat López Garrido.