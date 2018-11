El cos de Jamal Khashoggi va ser dissolt amb una substància química després de ser esquarterat

El cos del periodista saudita Jamal Khashoggi, assassinat fa un mes al consolat del seu país a Istanbul, va ser "dissolt" amb una substància química després de ser esquarterat, segons ha assenyalat un assessor del Govern turc Iassín Aktay."Sabíem que el cos de Khashoggi havia estat desmembrat, però ara veiem que no només el van esquarterar, sinó que també el van dissoldre", va declarar Aktay. "D'acord amb les últimes informacions, la raó per la qual el van tallar en trossos va ser per poder dissoldre'l més fàcilment. L'objectiu era no deixar rastres del cos ", ha afegit.De fet, el cos del periodista no ha estat vist en cap de les càmeres de videovigilància que la policia ha escrutat per escatir les causes de la mort, per la qual cosa la hipòtesi de l'esquarterament i de la dissolució pren solidesa.

