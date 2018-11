ENQUESTA Quina ha de ser la resposta de l'independentisme a la Fiscalia?

La Fiscalia reclama fins a 25 anys de presó per als líders del procés. Qui en surt més malparat és Oriol Junqueras. Per molt que l'Advocacia de l'Estat no acusi finalment per rebel·lió, no hi ha hagut modificacions en el to del relat i tampoc cap rebaixa en la petició de penes malgrat el canvi de Sánchez per Rajoy al capdavant de la Moncloa. Ara, doncs, com hauria de respondre l'independentisme? És suficient el "no" als pressupostos? Vota a l'enquesta.

