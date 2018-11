VÍDEO Una càmera mostra com una discussió acaba en un accident d'autobús amb 13 morts

Una discussió mortal. 13 persones van morir en l'accident d'un autobús a la Xina que, sense un motiu aparent, va envair el carril contrari, va picar de cara amb un cotxe i es va precipitar daltabaix d'un pont. Ara, la càmera de seguretat interna del vehicle ha revelat que la brusca i fatal maniobra del conductor de l'autobús va venir provocada per una acalorada discussió.Tal com es veu en el vídeo que encapçalar aquesta notícia, publicat pel diari The Star, l'home que va al voltant del vehicle i una passatgera s'intercanvien cops just abans de precipitar-se al riu.

