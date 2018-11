Fachin esclata contra la Guàrdia Civil: «Iros a la mierda ya»

La Guardia Civil (un cuerpo armado militar) diciendo sobre que se pueden hacer chistes y sobre que no. https://t.co/DIWvl7zJf3. Para referéndums, chistes y tuits ellos tienen la solución: palos. Iros a la mierda ya. — Albano-Dante Fachin (@AlbanoDante76) 2 de novembre de 2018

El gag de Dani Mateo mocant-se amb la bandera espanyola en el programa El Intermedio de La Sexta ha generat molta polèmica a Twitter. No ha ajudat a rebaixar els ànims una piulada de la Guàrdia Civil des del compte oficial -en principi neutre- sobre la polèmica. Ara s'hi ha sumat Albano Dante Fachin, que ha carregat amb força contra el cos "armat militar" espanyol.En una publicació a Twitter, l'exdiputat de CSQP diu a la Guàrdia Civil que se'n vagi a "la merda". "Per a referèndum, acudits i tuits ells tenen la solució: pals", sentencia.El gag de Mateo consistia a llegir un prospecte del Frenadol i aplicar-ho a la bandera espanyola, assegurant que l'escrit del medicament "crea més consens" que la Constitució d'Espanya de 1978. Tot i això, després de mocar-se, va demanar perdó al rei, als espanyols i a l'Audiència Nacional "per les contradiccions que crea el Frenadol".La Guàrdia Civil considera que la "bendera simbolitza la unió d'un poble" i va instar a tothom a "respectar-la perquè no fer-ho no és humor". "És ofendre gratuïtament als que la senten amb orgull i als que han entregat la seva vida i esforç pels seus valors de pau i llibertat", conclou l'institut armat.



Després de la polèmica, La Sexta va retirar el vídeo de la seva web.

