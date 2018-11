L'independentisme de Nova Caledònia diu que la «unitat» de l'1-O els ha donat «molta força»

Segons informació oficial facilitada per l'Alt Comissariat de la República de França a Nova Caledònia i recollida per l'ACN, s'han inscrit al registre electoral especial per poder votar al referèndum d'independència 174.154 electors -l'arxipèlag té prop de 269.000 habitants segons dades del cens del 2014-.Segons el darrer sondeig fet per Harris Interactive per a France.tv al setembre, un 66% de la població s'inclinaria pel 'no' davant d'un 34% favorable a la independència.