SORTEIG NacióDigital et convida a la projecció de «Petitet»

S'està carregant...

Fitxa tècnica



Direcció: Carles Bosch

Guió: Carles Bosch i David Vidal

Música: Josep Sanou

Estrena: Juny de 2018

Durada: 107 min

Gènere: Documental

Versió: Original en català



On veure Petitet en el marc del Cicle Gaudí?



Badalona: Teatre Principal (Dijous 29 de novembre, 20.30)

Berga: Teatre Patronal-Casal Paroquial (Dimecres 14 de novembre, 20.30)

Calella: Sala Mozart (Divendres 23 de novembre, 21.00)

Cardedeu: Cinema Esbarjo (Dijous 15 de novembre, 21.00)

Cardona: Teatre Els Catòlics (Dijous 15 de novembre, 20.30)

Esparreguera: Patronat Parroquial (Dijous 15 de novembre, 20.30)

Gelida: sala d'actes del Centre Cultural (Dijous 15 de novembre, 20.00)

Granollers: Centre Cultural de Granollers (Dijous 15 de novembre, 20.00)

Igualada: Ateneu Cinema (Dijous 15 de novembre, 20.00)

Moià: Espai Cultural les Feixes (Diumenge 18 de novembre, 18.00)

Navarcles: El Coro Centre Cultural (Divendres 23 de novembre, 21.00)

Rubí: Teatre Municipal la Sala (Divendres 23 de novembre, 21.00)

Sant Adrià de Besòs: Ateneu Adrianenc (Divendres 16 de novembre, 20.30)

Sant Joan Despí: Teatre Mercè Rodorea (Dijous 15 de novembre, 20.00)

Torelló: Cinema el Casal (Dijous 29 de novembre, 21.00)

Vilanova i la Geltrú: Teatre Principal (Dijous 22 de novembre, 20.30)

Cadaqués: Teatre Art i Joia (Dissabte 17 de novembre, 18.00)

Cassà de la Selva: Sala Centre Recreatiu (Diumenge 25 de novembre, 18.00)

La Bisbal d'Empordà: Teatre Mundial (Diumenge 18 de novembre, 19.00)

Llagostera: Teatre Casino Llagosterenc (Diumenge 25 de novembre, 18.00)

Palamós: Teatre la Gorga (Dijous 22 de novembre, 20.00)

Sant Feliu de Guíxols: Casino Guixolenc (Divendres 16 de novembre, 21.00)

Santa Coloma de Farners: Auditori Municipal (Dissabte 17 de novembre, 19.00)

Balaguer: sala d'actes de l'Ajuntament (Divendres 30 de novembre, 21.30)

Cervera: Sala Francesc Buireu del Casal Cívic (Divendres 16 de novembre, 20.30)

Juneda: Teatre Foment (Diumenge 25 de novembre, 18.00)

Mollerussa: sala d'actes del Centre Cultural (Dissabte 24 de novembre, 20.00)

Alcover: Convent de les Arts (Diumenge 18 de novembre, 19.00)

Flix: Cinema de la Unió Social (Divendres 23 de novembre, 22.00)

L'Hospitalet de l'Infant: Centre Cultural Infant Pere (Dijous 15 de novembre, 20.00)

La Bisbal del Penedès: Centre Municipal de Cultura-Auditori Sala Salbà (Dissabte 24 de novembre, 19.00)

Montblanc: Cinema Casal Montblanquí (Divendres 16 de novembre, 22.00)

Sant Carles de la Ràpita: Auditori Sixto Mir (Dijous 15 de novembre, 21.00)

Tortosa: Teatre Auditori Felip Pedrell (Dijous 22 de novembre, 20.00)

Villalonga del Camp: sala de cinema del Centre Recreatiu (Dijous 29 de novembre, 21.30

Imatge promocional de «Petitet», amb els seus músics. Foto: Sílvia Poch

El Cicle Gaudí s'omple aquest novembre de rumba amb la projecció de Petitet del director Carles Bosch . Es tracta d'un documental sobre la figura de Joan Ximénez, un gitano del Raval posseït per la rumba de Barcelona i fill d'un dels “palmeros” del desaparegut Peret. El treball, estrenat aquest mes de juny , es podrà veure a una quarantena de cinemes d'arreu del país a preu reduït. Les projeccions –consulta aquí tots els horaris- es faran entre el 14 i el 30 de novembre., en col·laboració amb l' Acadèmia del Cinema Català , sorteja cinc entrades dobles per a qualsevol de les projeccions de Petitet –el guanyador podrà escollir la localitat.Petitet, un exmúsic gitano barceloní, el pare del qual va ser un dels “palmeros” del mític Peret, va prometre a la seva mare moribunda que un dia portaria la rumba catalana a l’escenari d’un gran teatre de Barcelona, i, ara, per a poder complir la promesa, haurà de reunir una vintena de músics gitanos –genials però indisciplinats– i aconseguir el miracle que s’entenguin amb… una orquestra simfònica!Es tracta del darrer treball del director Carles Bosch, que entre molts altres documentals va ser nominat a un Oscar per Balseros (2002), sobre els emigrants cubans, i va guanyar un Goya per Bicicleta, cullera, poma (2010), dedicat a la malaltia de Pasqual Maragall.- Els guanyadors obtindran una de les cinc entrades dobles per a la projecció de Petitet en les sales que es projecten en el marc del Cicle Gaudí - El termini per participar al sorteig es tancarà el divendres 9 de novembre a les 23.59.- Un cop fet el sorteig,contactarà per telèfon amb els guanyadors, a qui es demanarà el seu DNI. Si no responen a la trucada, automàticament es passarà al següent de la llista.- Només es pot participar al sorteig una vegada.- Per qualsevol dubte, es pot contactar amb la redacció mitjançant el correu [email protected] - Per participar al sorteig cal acceptar la política de privacitat de. També es pot optar a rebre els diversos butlletins de NacióDigital marcant la casella corresponent

(Mostra el teu compromís amb el model de periodisme independent, honest i de país de NacióDigital, i fes-te subscriptor per només 5,90€ al mes. Fes clic aquí per conèixer tots els avantatges i beneficis. Apunta’t a la comunitat de NacióDigital, perquè la informació de qualitat té un valor.)