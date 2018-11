Vox demana 74 anys de presó pels consellers i 62 pels Jordis per rebel·lió

Vox demana acusar per rebel·lió i 74 anys de presó per Oriol Junqueras i la resta de consellers empresonats, a més de 62 anys per Jordi Sànchez i Jordi Cuixart. A Carme Forcadell li demanen 30 anys. Als consellers que no estan en presó preventiva també els hi demanen 30 anys. En el seu escrit de 60 pàgines al que han tingut accés diversos mitjans, el partit d'ultradreta embat amb duresa contra el procés independentista al qual cataloga de "racista" contra els espanyols.El partit, com a acusació popular, cita diversos articles, entre ells d'Albert Boadella o l'expresident de la Generalitat, Jordi Pujol, per implicar un agreujant de "racisme" en tot el moviment independentista. També assenyalen una "violència" permanent en molts dels actes i manifestacions de l'ANC i Òmnium "orientats a provocar, fomentar i executar actes de violència". Posa d'exemples les manifestacions de la Diada del 2015, 2016 i 2017.

