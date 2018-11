Els clatellots de Rufián contra Casado, Rivera, Vox... i també Podem

.@gabrielrufian: «Un golpista és un canalla com Billy El Niño i no @jcuixart a Lledoners. Un pres polític és un bon home com @junqueras i no un lladre com Rodrigo Rato» https://t.co/bs2bL1XXIc pic.twitter.com/kw94VGOVXo — NacióPolítica (@naciopolitica) November 2, 2018

Gabriel Rufián ha fet unes declaracions molt dures a l'acte de la Marxa de Torxes a Sant Vicenç dels Horts en honor a Oriol Junqueras, empresonat des de fa just un any. El diputat d'ERC al Congrés ha estat molt dur amb Albert Rivera, Pablo Casado, el partit d'ultradreta Vox, amb Rodrigo Rato... i fins i tot amb Podem.1. "Un pres polític és un bon home com Oriol Junqueras i un polític pres és un lladre com Rodrigo Rato".2. "Casado hauria de mirar els trets al Congrés i recordar que allò era un cop d'Estat. Ell, però, hauria abraçat a Tejero".3. "Si Rivera ens anomena "comandos separatistas", nosaltres el podem anomenar "comandos del IBEX35".4. "La gent de Vox no ens enganya: són els de Ciutadans a les quatre de la matinada".5. "Què faríeu vosaltres si Iglesias estigués a l'exili i Montero a la presó?"

