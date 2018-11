El govern espanyol habilita ajudes a 27 municipis ebrencs afectats pels temporals

Camí tallat per la baixada del barranc de la Galera, al Montsià, després del temporal de l'octubre. Foto: ACN / J. Marsal

El Consell de Ministres ha inclòs 27 municipis de les Terres de l'Ebre en la delimitació de la zona afectada greument pel temporal dels passats dies 18 i 19 d'octubre. Són, concretament, Alcanar, l'Aldea, Aldover, Alfara de Carles, l'Ametlla de Mar, l'Ampolla, Amposta, Batea, Benifallet, Bot, Deltebre, Freginals, Godall, La Galera, La Sénia, Mas de Barberans, Masdenverge, Paüls, Roquetes, Sant Carles de la Ràpita, Sant Jaume d'Enveja, Santa Bàrbara, Tivenys, Tortosa, Ulldecona i Vinebre. El Consell de Ministres també han reconegut altres zones del Pais Valencià, l'Aragó i Balears.Aquesta declaració comporta l'habilitació d'ajuts per pal·liar els danys en habitacles, establiments industrials, mercantils, agraris, marítims pesquers, turístics i altres serveis. Els ajuts, contemplats en el reial decret 307/2005 , estaran exempts de tributació en l'Impost per a la Renda de les Persones Físiques (IRPF). Segons especifica el decret, aquests ajuts es tramitaran a instància de part, és a dir, que els hauran de sol·licitar les persones físiques o jurídiques afectades.Aquestes mesures també inclouen danys a persones físiques o jurídiques que hagin realitzat prestacions personals o de béns, i règim d'ajuts a corporacions locals, danys en infraestructures municipals i xarxa viària, actuacions de restauració ambiental, en el domini públic marítim terrestre i la resta d'infraestructures públiques. També s'adoptaran mesures laborals i de Seguretat Social.El subdelegat del govern espanyol a la demarcació de Tarragona, Joan Sabaté, ha manifestat la seva satisfacció per l'acord del Consell de Ministres i ha reiterat als ajuntaments la disponibilitat de l'organisme per gestionar aquesta "situació excepcional". La subdelegació va transmetre al govern espanyol la valoració dels danys que van patir les infraestructures, equipaments i instal·lacions dels municipis ebrencs.

(Mostra el teu compromís amb el model de periodisme independent, honest i de país de NacióDigital, i fes-te subscriptor per només 5,90€ al mes. Fes clic aquí per conèixer tots els avantatges i beneficis. Apunta’t a la comunitat de NacióDigital, perquè la informació de qualitat té un valor.)