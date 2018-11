Aquest octubre ha estat el més plujós dels últims 24 anys a Catalunya

Feia 24 anys que no teníem un mes tan plujós com aquest octubre al conjunt de Catalunya, des de l'octubre de 1994. Aquí els podeu comparar #meteocat pic.twitter.com/ybc4M2uVC1 — Meteocat (@meteocat) 2 de novembre de 2018

Catalunya ha viscut l'octubre més plujós dels últims 24 anys, amb fins a sis pertorbacions, i les pluges registrades han triplicat o quadruplicat la mitjana mensual a la costa de Tarragona i el Prepirineu oriental.A les tempestes del 9 i 10 d'octubre es van registrar més de 100 litres per metre quadrat en sectors del Camp de Tarragona -187,9 a Tarragona- . Entre els dies 13 i 15, amb l'aproximació del huracà Leslie, va haver registres de més de 200 litres per metre quadrat a Viladrau (Girona).Entre el dies 18 i 19 una llevantada va deixar més de 100 mm de pluja a bona part a les comarques del Baix Ebre i del Montsià, així com al sud de la Terra Alta i la Ribera d’Ebre. Com a valors màxims, es van arribar a recollir més de 200 mm a punts del Montsià i fins a 300 mm al massís dels Ports.La precipitació i el fred del 26 al 29 d'octubre va fer que es registressin més de 30 centímetres de neu a Aran i el nord del Pallars Sobirà, i entre 20 i 25 centímetres al Prepirineu.

