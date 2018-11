L'independentisme crida a la unitat per fer front a l'embat judicial de l'Estat

VÍDEO Càntics de "ni un pas enrere" a les portes de Lledoners, en l'aniversari dels empresonaments de @junqueras i @quimforn, a més de ser el dia on s'han sabut les peticions de presó de la Fiscalia https://t.co/bmN3Hvl3Gb pic.twitter.com/eFY2PjkatC — NacióPolítica (@naciopolitica) November 2, 2018

Exigència d'"unitat", cap pas enrere davant l'acció dels tribunals i retirada de tot suport al govern de Pedro Sánchez. Aquesta ha estat la resposta que l'independentisme ha donat des de les portes de les presons de Lledoners, Puig de les Basses i Mas d'Enric, que han acollit aquest divendres la primera resposta unitària a les penes contra els líders independentistes que han demanat aquest divendres la Fiscalia i l'Advocacia de l'Estat . Més enllà de la indignació exhibida per les 3.000 persones que participen a la protesta, dirigents i entitats han volgut deixar clar que els tribunals no frenaran un procés català que ha de pivotar en una unitat estratègica de tots els actors que fins ara no ha estat possible. Tot just avui fa un any que Oriol Junqueras i Joaquim Forn estan privats de llibertat."No es pot admetre res més que la unitat estratègica", ha clamat Lluís Llach, encarregat de dirigir el Fòrum Cívic i Social per al Debat Constituent. Ha estat l'encarregat de verbalitzar des de Lledoners la necessitat de teixir una entesa per fer front a la repressió, el mateix missatge que transmetia el conseller Ernest Maragall des de les portes de la presó de Puig de les Basses a Figueres o el diputat del comuns processat per desobediència Joan Josep Nuet des d'un acte a Sant Vicenç dels Horts i el vicepresident Pere Aragonès des de la presó Mas d'Enric, des d'on ha demanat una mobilització "compartida" entre tots els actors.El missatge del sobiranisme ha estat clar: només amb una resposta conjunta es pot fer front a l'embat judicial. Com s'articularà aquesta mobilització serà un dels reptes que s'afrontarà en els pròxims dies. De moment, però, el president de la Generalitat ha verbalitzat ja quina serà la resposta institucional de l'independentisme : "El poble de Catalunya retira el crèdit a Pedro Sánchez. No votarem mai els pressupostos"."Potser algú havia imaginat que la presó i l'exili ens farien desistir, que abaixaríem el cap, que renunciaríem a les nostres conviccions. La presó ens ha fet més forts, hem trobat un sentit que no és cap altre que el de la llibertat, la justícia i la dignitat", ha dit Quim Forn a través d'una carta que ha estat llegida per la seva dona, Laura Masvidal, i la seva filla Berta Forn. "Ens poden tancar anys i anys, però això no ens farà desistir dels nostres desitjos", ha afirmat Oriol Junqueras a través d'una missiva llegida per la regidora d'ERC Marta Vilaret. El líder republicà ha afegit que "mai" demanaran "perdó per fer que els catalans puguin decidir democràticament".Un missatge en aquesta línia ha fet arribar també Carles Puigdemont a través d'una carta que ha estat llegida per la seva germana Montserrat. "Els catalans segueixen tossudament alçats, perseverants i pacífics", alerta el líder de Junts per Catalunya, que ha conclòs la missiva cridant a articular una reposta: "Ha arribat l'hora de passar a l'acció".L'advocat de la consellera Clara Ponsatí, Aamen Anwar, ha denunciat que l'"continua viu l'esperit de Franco" i ha entonat un "no passaran", tota una referència a l'escrit de la Fiscalia, que acusa Jordi Cuixart d'haver pronunciat aquesta frase de la lluita antifranquista. "Espanya no pot empresonar dos milions de persones", ha advertit.També representants dels Bombers i dels agents rurals partidaris de la independència han pres la paraula. "L'1-O vam veure càrregues més de països totalitaris que no de democràcies modernes", han denunciat, i han arrencat al públic el crit: "Fora el Borbó".Aquest divendres fa un any que l'Audiència Nacional va enviar a presó el líder d'ERC, Oriol Junqueras, i l'exconseller Quim Forn -amb d'altres membres del darrer Govern de Carles Puigdemont, tots ells processats-, motiu pel qual partits i entitats sobiranistes han impulsat actes de protesta a les presons. "Han volgut fer coincidir l'aniversari de l'empresonament amb la farsa del judici", ha denunciat Laura Masvidal.Que el ministeri públic hagi demanat penes de presó de 25 anys per a Junqueras i de fins a 17 anys per a Carme Forcadell, els Jordis i els exconsellers marca una jornada en la qual l'independentisme torna a exigir la seva llibertat. Junts per Catalunya (JxCat), ERC, PDECat, ANC i Òmnium amb la coordinació de l'Assemblea en Defensa de les Institucions Catalanes (ADIC) han estat els encarregats d'organitzar l'acte d'aquesta tarda l'endemà que ERC aplegués ja aquest dijous 15.000 persones per denunciar els empresonaments A més de l'acte de Lledoners, també s'han convocat protestes a la presó Mas d'Enric, a El Catllar, on està empresonada Carme Forcadell, i a Puig de les Basses, on està Dolors Bassa.

(Mostra el teu compromís amb el model de periodisme independent, honest i de país de NacióDigital, i fes-te subscriptor per només 5,90€ al mes. Fes clic aquí per conèixer tots els avantatges i beneficis. Apunta’t a la comunitat de NacióDigital, perquè la informació de qualitat té un valor.)