Torra anuncia a Lledoners que retira el suport a Sánchez i no votarà els pressupostos

El president de la Generalitat, Quim Torra, ha retirat oficialment el suport a Pedro Sánchez i ha indicat que els grups independentistes al Congrés dels Diputats "mai votaran" els pressupostos generals de l'Estat. Ho ha consignat en l'acte celebrat a Lledoners per commemorar el primer aniversari de l'empresonament dels membres del Govern. Ha indicat, a banda, que la "neutralitat" no és possible en aquests moments.El dirigent independentista ha recordat que va demanar a Pedro Sánchez una oferta al poble de Catalunya en forma de referèndum vinculant. "Avui tenim la resposta: més de dos-cents anys de presó. Nosaltres, li retirem el suport i li diem que no votarem els pressupostos", ha apuntat el president de la Generalitat. "No els podem votar. Som a les portes d'un judici que és una farsa, perquè no va contra els polítics empresonats. Ni tan sols contra els votants, ni contra els mobilitzats el 3-O. Va contra tot el poble de Catalunya", ha ressaltat el president de la Generalitat."Això de la monarquia ja s'ha acabat", ha apuntat Torra, que ha indicat que el país no està disposat a acceptar la repressió i, en canvi, sí que vol exercir el dret a l'autodeterminació. Com que no hi ha hagut resposta, se li ha "retirat el suport". "Seguirem amb la bandera del diàleg, però no votarem mai aquests pressupostos", ha indicat el dirigent de Junts per Catalunya (JxCat). "No hi ha passos enrere", ha insistit.Torra ha començat agafant una urna: "Això són 200 anys de presó per l'Estat. Però és el més important que ha fet Catalunya en la història contemporània". Ha indicat que els presos tenen "més determinació que mai". "Anem al judici a acusar l'Estat del muntatge que han organitzat. Volem anar allà i desemmascarar-lo. Tenen un coratge extraordinari", ha apuntat el president de la Generalitat.Lluís Llach, des de fa una setmana al capdavant del consell assessor del Fòrum Cívic i Social per al Debat Constituent, ha ressaltat el component "ètic" de les persones empresonades. "No s'entén que persones com Jordi Cuixart, Jordi Sànchez, Oriol Junqueras, Raül Romeva, Josep Rull, Jordi Turull, Joaquim Forn, Dolors Bassa i Carme Forcadell siguin a la presó", ha apuntat l'exdiputat de Junts pel Sí. Llach ha demanat organització per "tensar l'arc": "Ve el moment d'omplir els carrers per buidar les presons", ha clamat des de l'escenari establert a Sant Joan de Vilatorrada."No es pot admetre res més que unitat estratègica", ha apuntat Llach, entre aplaudiments del públic i crits a favor de la "unitat". "Exigim unitat", ha sentenciat.Abans de Torra han pres la paraula representants de l'Assemblea en Defensa de les Institucions Catalanes (ADIC), que han demanat no ser "imparcials" davant de la "injustícia". Han aprofitat per denunciar els efectes del 155 i de la intervenció econòmica de la Generalitat, que "limita" les potencialitats dels cossos de seguretat i de protecció civil. "Es mantenen empresonades persones sense sentència només per haver garantit el debat", ha apuntat un dels qui han pres la paraula.Des de la presó de Mas d'Enric, el vicepresident Pere Aragonès s'ha compromès a explicar a Europa que el judici és una "farsa". "Converteixen les agressions de l'1-O en una conspiració, però hem de denunciar les falsedats. Els nostres presos i presos no ens cansen, i no renunciem. Ells segueixen compromesos, i nosaltres seguirem fins a la victòria. Fem una crida a la mobilització compartida entre tots i totes", ha apuntat Aragonès, que ha llegit unes paraules de Carme Forcadell, empresonada allà."L'únic límit del debat és el dels drets humans", ha recalcat l'expresidenta del Parlament per carta. "Fa un any hi va haver un Govern que va fer servir el poder judicial per intervenir un executiu", ha afegit el vicepresident de la Generalitat. El conseller d'Acció Exterior, Ernest Maragall, ha carregat des de Figueres -on hi ha la presó de Puig de les Basses, en la qual hi ha Dolors Bassa- contra l'Estat: "Els delinqüents empresonen els innocents". "Estem decidits a persistir", ha indicat entre crits d'unitat.Carles Riera, diputat de la CUP al Parlament, ha intervingut en l'acte organitzat a Sant Vicenç dels Horts i ha demanat una vaga general, no fer "cap pas enrere" i ha negat que es pugui arribar a qualsevol pacte amb l'Estat.

