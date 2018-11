Endavant crida a la vaga general pel judici a l'1-O

📄 #COMUNICAT

Des de la nostra modesta posició, proposem als agents socials, polítics i sindicals treballar, cadascú des de l’àmbit i protagonisme que li pertoqui, per la convocatòria d’una #vagageneral i d’una jornada de lluita el 1r dia del judici oral https://t.co/v5Z3sko95a pic.twitter.com/xxRbi8CvVW — Endavant OSAN (@Endavant_OSAN) 2 de novembre de 2018

El corrent de la CUP Endavant ha demanat respondre al judici contra els líders sobiranistes amb "la convocatòria d'una vaga general i una jornada de lluita" i ha cridat a convertir l'obertura del judici en una gran mobilització a Catalunya. En un comunicant publicat aquest divendres, després de conèixer-se les acusacions de la Fiscalia i l'Advocacia de l'Estat en la causa contra els líders independentistes, la formació ha assegurat que el procés judicial "té l'objectiu d'espantar el poble" i denota autoritarisme per part de l'Estat.No obstant això, assenyala que "la repressió no pot ser una excusa per evitar la crítica política" contra l'acció del Govern.

