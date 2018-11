VÍDEO Dani Mateo perd un contracte publicitari pel gag de la bandera espanyola

Españolitos 🇪🇸, a ver si os enteráis. Que Dani Mateo suene los mocos con la bandera es una parodia, es HUMOR.

Que los corruptos utilicen la bandera de España, es humillación.

Que sigáis votando a los corruptos de 🇪🇸, es de GILIPOLLAS., además de COMPLICES. pic.twitter.com/So3vzpPVbo — El Gran Wyoming ℹ (@GranWyomingTV) 1 de novembre de 2018

Ante la polémica suscitada en las últimas horas, por el sketch realizado por Dani Mateo, queremos manifestar: pic.twitter.com/yiRPffnB53 — Clínica Baviera (@clinicabaviera) 2 de novembre de 2018

Cierro esto un rato. No me hace bien... Solo quería recordaros que, mientras nos reímos, no nos pegamos y eso es bueno. Muy bueno. En la guerra no hay risa. Un abrazo. — Dani Mateo (@DaniMateoAgain) 2 de novembre de 2018

El gag de Dani Mateo sonant-se els mocs amb la bandera d'Espanya li està passant factura. Després d'encendre la xarxa, amb la posterior retirada per part de La Sexta del vídeo del fragment del programa El Intermedio de la seva web, va arribar l'advertència de la Guàrdia Civil, que no vol bromes amb la bandera. Ara, però, la repercussió de Mateo és monetària. La Clínica Baviera li ha rescindit el contacte publicitari argumentant "que estan al costat de la Constitució" i demanem "respecte pels símbols que representen aquest espai de convivència", com la bandera espanyola.Dani Mateo ha decidit desaparèixer de Twitter després de rebre una onada massiva de crítiques.

