La fotografia conjunta de Torra, Torrent i Colau en defensa dels presos que no ha pogut ser

El president de la Generalitat, Quim Torra, i el president del Parlament, Roger Torrent, han comparegut aquest divendres al migdia a l'auditori de la cambra catalana per fixar la primera resposta institucional a la petició de penes als líders del procés . La fotografia conjunta podia haver comptat amb la participació d'Ada Colau, però finalment l'alcaldessa no hi ha estat present. Les gestions fetes en les darreres hores -amb contactes entre representants de les forces que formen el Govern i l'Ajuntament de Barcelona- no han fructificat. La precipitació amb la qual s'havia plantejat la compareixença conjunta i la falta de concreció en el format ha provocat que Torra i Torrent verbalitzessin el missatge des del Parlament i que Colau ho fes finalment des del consistori Què ha passat realment en les últimes hores? Segons fonts governamentals, al Palau de la Generalitat es van dur a terme contactes amb l'equip de Colau per tal de fer una compareixença unitària -si hagués calgut, des de dependències municipals, com podria ser el cas del Saló del Tinell-. Aquests contactes han estat confirmats també per fonts municipals coneixedores de les converses. "Ens van consultar, però hi havia poc marge de temps i no quedava clar amb quin discurs es faria i qui podria dir què", exposen des de l'equip de govern de Barcelona en Comú. Des de l'Ajuntament atribueixen a la falta de certeses la impossibilitat d'articular una única resposta. Esperen, això sí, que aquesta aparició de les tres institucions es pugui fer en els pròxims dies amb entitats de la societat civil i familiars dels presos.Des del punt de vista de Palau, la negativa de l'alcaldessa va precipitar que l'acte es fes finalment al Parlament i que els protagonistes fossin només Torra i Torrent, en presència de membres del Govern, diputats i senadors. Fonts municipals detallen que qui havia mostrat més predisposició per sumar Colau a la compareixença conjunta havien estat dirigents d'ERC. La precipitació amb la qual s'ha produït la compareixença queda reflectida en alguns detalls: a l'auditori del Parlament no s'hi havien col·locat cadires per seguir-la en directe, tampoc per a la premsa.Sí que estava pactat des de feia dies, segons dirigents consultats, celebrar una reunió de Govern extraordinària en cas que la petició de penes fos alta. En el moment en què es va saber que l'escrit de Fiscalia i de l'Advocacia de l'Estat es faria públic divendres, es va donar l'ordre de disponibilitat absoluta al matí. Els dirigents d'ERC ja estaven activats per l'acte d'ahir a Lledoners, i la resta de membres de l'executiu tenien pensat ja acudir aquesta tarda a la commemoració unitària del primer any d'empresonament de mig Govern també davant del centre penitenciari.Els comuns no han tingut clar en quin format respondrien a les peticions de pena de la Fiscalia fins el darrer moment. De fet, s'havia especulat inicialment amb la celebració d'un acte a la seu de Barcelona en Comú, al carrer Marina, amb els diferents representants del Parlament, el Congrés, l'Ajuntament i Brussel·les que finalment han acabat descartant. L'opció final ha estat la declaració institucional de Colau al consistori, convocada a darrera hora, i la compareixença de la presidenta del grup parlamentari, Jéssica Albiach, i la portaveu al Congrés, Lucía Martín, a la cambra catalana.Colau ha perfilat el seu discurs des de l'Ajuntament en el transcurs d'aquest matí. Durant la declaració institucional al consistori hi era present a primera fila el tercer tinent d'alcalde, Jaume Asens, ben connectat amb Lledoners i implicat en la denúncia del greuge comès per l'Estat. L'alcaldessa, en un discurs dur i amb arguments jurídics, ha reclamat a Sánchez que "desfaci" el camí de "venjança" contra l'independentisme La presència de dirigents dels comuns a l'acte institucional amb Torra i Torrent no s'ha decidit fins a última hora. Membres de la plataforma Sobiranistes admeten la seva "decepció" amb l'actitud de la direcció del partit i recorden que cal "unitat republicana" per fer front a la repressió de l'Estat. "República o barbàrie", ha assegurat el diputat Joan Josep Nuet, a qui la Fiscalia demana deu mesos de multa i inhabilitació.Consideren també que no es pot considerar que l'Advocacia de l'Estat hagi fet "un gest" pel fet de no haver inclòs el delicte de rebel·lió. Martín ha afirmat des del Parlament que l'Advocacia "s'ha desmarcat" del ministeri públic però que és "insuficient" perquè no s'hauria d'haver acusat els dirigents empresonats per sedició i malversació.

