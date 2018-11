La Generalitat Valenciana permet que les persones amb VIH puguin ser policies

El País Valencià ha eliminat la restricció d'accés als cossos i forces de seguretat a les persones amb VIH. Es converteix així en el primer de l'Estat en aplicar aquesta mesura, que es va publicar el passat 10 d'octubre al Diari Oficial de la Generalitat Valenciana amb el Decret 180/2018.La normativa fixa excloure les persones amb "malalties immunològiques sistèmiques, no asimptomàtiques que impossibiliten l'exercici del lloc de treball", és a dir, no inclou aquelles infectades pel VIH.D'aquesta manera, canvia per primera vegada l'ordenament jurídic espanyol el decret que restringeix l'accés a les persones amb VIH a la policia local.

