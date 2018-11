Lledoners acull la primera resposta unitària a la Fiscalia

L'esplanada a les portes de la presó de Lledoners acull aquest divendres la primera resposta unitària a les penes de presó contra els líders independentistes que han demanat aquest divendres la Fiscalia i l'Advocacia de l'Estat . Just avui fa un any que l'Audiència Nacional va enviar a presó el líder d'ERC, Oriol Junqueras, i l'exconseller Quim Forn -amb d'altres membres del darrer Govern de Carles Puigdemont, tots ells processats-, motiu pel qual partits i entitats sobiranistes han impulsat actes de protesta a les presons. A la de Lledoners s'hi apleguen aquesta tarda unes 3.000 persones que ha han cridat a favor de fer "vaga general", la "unitat" de l'independentisme i contra la justícia espanyola."Han volgut fer coincidir l'aniversari de l'empresonament amb la farsa del judici", ha denunciat la dona de Forn, Laura Masvidal, que ha pujat a l'escenari acompanyada de la seva filla, Berta Forn. Que el ministeri públic hagi demanat penes de presó de 25 anys per a Junqueras i de fins a 17 anys per a Carme Forcadell, els Jordis i els exconsellers marca una jornada en la qual l'independentisme torna a exigir la seva llibertat. Junts per Catalunya (JxCat), ERC, PDECat, ANC i Òmnium amb la coordinació de l'Assemblea en Defensa de les Institucions Catalanes (ADIC) han estat els encarregats d'organitzar l'acte d'aquesta tarda l'endemà que ERC aplegués ja aquest dijous 15.000 persones per denunciar els empresonaments A més de l'acte de Lledoners, també s'han convocat protestes a la presó Mas d'Enric, a El Catllar, on està empresonada Carme Forcadell, i a Puig de les Basses, on està Dolors Bassa.

