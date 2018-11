José Bové, «estupefacte» per les acusacions als presos polítics

Je suis abasourdi par les peines de prison requises contre les prisonniers politiques en #Catalogne 25 ans contre @junqueras, 16 contre @raulromeva. Je serai à #Barcelone lundi pour rendre visite en prison à mes anciens collègues députés européens et aux autres prisonniers. — José Bové (@josebove) 2 de novembre de 2018

Fra tale i Oslo i går: Jeg vil aldrig kunne se Carme Forcadells børn i øjnene og tale om demokrati, hvis jeg ikke taler for, at hun får en værdig demokratisk behandling. Aldrig! Derfor vil jeg besøge hende i fængslet.” #nrsession #nrpol #FreePoliticalCatalanPrisoners pic.twitter.com/sR4r5Ydyt8 — Magni Arge (@MagniArge) 1 de novembre de 2018

L'eurodiputat francès José Bové s'ha declarat aquest divendres "estupefacte" per la decisió de la Fiscalia de mantenir les acusacions de rebel·lió per als líders del procés processats per aquest mateix delicte. "Estic estupefacte per les penes de presó que es demanen contra els presos polítics a Catalunya", ha piulat el també dirigent altermundista.Bové també ha anunciat que visitarà dilluns a la presó de Lledoners els seus "antics col·legues" Oriol Junqueras i Raül Romeva, per a qui la Fiscalia demana 25 i 16 anys de presó, respectivament, al·ludint al fet que tots dos van ser eurodiputats i van conincidir amb Bové a l'eurocambra.També aquest divendres, el diputat danès Magni Arge ha anunciat que visitarà un altre pres català. En concret, Carme Forcadell, per a qui la Fiscalia demana 17 anys de presó. "No podria mirar als ulls dels fills de Carme Forcadell si no alço la veu per ella per defensar la democràcia, ha afirmat.

