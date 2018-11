Puigdemont fa una crida als «demòcrates» espanyols contra la «venjança» de l'Estat

El president de la Generalitat a l'exili Carles Puigdemont ha assegurat que l'Estat "en el seu conjunt, des del rei fins a la fiscalia, continua exercint venjança contra un Govern, un Parlament i una bona part de la població". Així ho ha expressat a través d'un videocomunicat el líder de JxCat després de conèixer les acusacions de la fiscalia i l'Advocacia de l'Estat.Davant les penes sol·licitades, ha defensat Puigdemont, "Europa no pot ser còmplice, amb el seu silenci, d'aquest abús" i cal "adreçar la veu al món". "Tenir presos polítics és una vergonya; fer un judici polític, perseguir i condemnar persones per la seva acció política és traspassar totes les línies vermelles", ha conclòs.En el comunicat, que duu com a títol "Dignitat, fermesa, llibertat", el 130è president ha apel·lat Europa i de forma més concreta "els demòcrates" de l'estat espanyol a alçar la veu. "Us necessitem, us volem sentir en un moment en què l'Estat de dret perilla, en què Europa corre el risc de perdre credibilitat com a espai que protegeix les llibertats i els drets civils i polítics", ha afirmat.

Puigdemont ha lamentat que posar urnes s'hagi convertit "en el pitjor crim" i ha assenyalat que l'Estat de dret se'n "ressent" des del moment que empresona persones que no han comès "cap crim". "Qui serà jutjat sota les pitjors acusacions seran els qui van prevenir tota violència, i qui els acaba acusant és un Estat que va fer de la violència policial i judicial l'únic camí per evitar la independència de Catalunya", ha apuntat l'expresident.Segons ell, els presos polítics són persones que "militen en el pacifisme i la convivència" i han "contribuït a la pau i a la no-violència" durant tot el temps que van tenir responsabilitats en els respectius càrrecs. "No es pot dir el mateix dels poders de l'Estat", ha reblat.Per tot plegat, ha remarcat Puigdemont, "tocarà persistir en la denúncia de la regressió democràtica a l'Estat espanyol". "És un dels motius pels quals volem viure en una república lliure i sense pors [...] Continuarem la lluita, encara més determinats", ha afegit concloent que ho farà "per tots els presos i preses i els ciutadans que desitgen viure en llibertat".

